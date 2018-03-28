Niğde merkezli FETÖ/PDY operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf subay ve öğretmenlerin de yer aldığı 14 şüpheli yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde, İstanbul ve Ankara'da operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında muvazzaf subay, öğretmen ve KHK ile kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.