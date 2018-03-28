Niğde merkezli FETÖ/PDY operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf subay ve öğretmenlerin de yer aldığı 14 şüpheli yakalandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde, İstanbul ve Ankara'da operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında muvazzaf subay, öğretmen ve KHK ile kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı
Akılalmaz olay! Kız kardeşi için pazarlık yaptı
Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü
Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia
iPhone The iTunes store is unable to process purchases at this time hatası nedir? Apple'daki hata nasıl çözülür?
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Reddedilmeye dayanamadı tam 65 kilo verdi! İşte son hali
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum