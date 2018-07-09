Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde, Adana ve Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde 300 gram eroin, 600 gram esrar, 200 uyuşturucu hap, pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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