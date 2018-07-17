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Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 13:23 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarını kullandıran kişilere yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatılmasına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarını kullandıran kişilere yönelik Niğde, Kayseri ve Antalya'da çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları eş zamanlı operasyonda, Ali Rıza Ç, Ali Can A, Mehmet K, Ayhan A, Çağlar Ö, Aykut G, Tamer Y. ve İslam Y'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kayseri Niğde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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