Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatılmasına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarını kullandıran kişilere yönelik Niğde, Kayseri ve Antalya'da çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları eş zamanlı operasyonda, Ali Rıza Ç, Ali Can A, Mehmet K, Ayhan A, Çağlar Ö, Aykut G, Tamer Y. ve İslam Y'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

