Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 19 Şubat tarihinde başlatılan okuma yazma seferberliğinde 2 bin 655 vatandaşın kurslara katıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Türkiye genelinde başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Niğde’de 213 kurs açıldı.

166’sı erkek olmak üzere 2 bin 655 kursiyer 213 kurs merkezinde okuma ve yazma öğreniyor.

Merkez Mustafa Altuncu ortaokulunda açılan kursu ziyaret eden Vali Şimşek, kursiyerlerle sohbet etti. Niğde’de hedefin yüzde yüzlere ulaşmak için gayret gösterildiğini ifade eden Vali şimşek, açıklamasına şunları söyledi: ‘‘Hepimizin bildiği üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde ülke genelinde başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" Niğde’de de 16 Şubat 2018 tarihi itibarıyla start almıştı. Yaklaşık bir ay gibi bir zaman zarfında özellikle ilimiz genelindeki kırsal kesimlerinde okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmaması adına İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce çalışmalar başlatılarak; Niğde Merkezde açılan 88 kursumuzda bin 531 kursiyer, Altunhisar ilçemizde açılan 19 kursta 215 kursiyerimiz, Bor İlçemizde açılan 51 kursta 349 kursiyer, Çamardı İlçemizde açılan 20 kursta 215 kursiyer, Çiftlik İlçemizde açılan 22 kursumuzda 215 kursiyer ve Ulukışla ilçemizde açılan 13 kursumuzda 215 olmak üzere toplam 213 kursumuzda 166’sı erkek olmak üzere 2 bin 655 vatandaşımız eğitim almaktadır. Amacımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği hamlesi ile ilimiz Niğde’de de okuryazarlık oranında yüzde yüzlere ulaşmaktır’’dedi.