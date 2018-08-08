HABER

Niğde'de 08.08.2018’de 14 çifte nikah

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:39 | Son Güncelleme

NİĞDE’de evlilik günlerinin özel olması için 8 rakamının yan yana geldiği 08.08.2018 tarihinde 14 çifte nikah kıyıldı.

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-NİĞDE’de evlilik günlerinin özel olması için 8 rakamının yan yana geldiği 08.08.2018 tarihinde 14 çifte nikah kıyıldı. Niğde Belediyesi Meclis salonunda Belediye Başkanı Rıfat Özkan, çiftlerin nikahlarını kıydı. Başkan Özkan, genç çifte mutluluklar dileyerek, Türk bayrağı ve fincan takımı armağan etti. Başkan Özkan 08.08.2018 tarihli özel gün için 14 çiftin başvuru yaptığını belirterek: “08.08.2018 tarihi tam bir tescilli hatıra yapmak istemişler. Gençlerimiz böyle özel günleri benimseyip, böyle bir günde evlenmek istediler. Bizlere düşen ise onların nikâhlarını kıymaktır. Bizler de nikâhlarını kıydık. Nikâhı bugün kıyılan 14 çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
Yağışın vurduğu Ordu'da köprü çöktü!Yağışın vurduğu Ordu'da köprü çöktü!
Kocaeli'de nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğuKocaeli'de nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak Vali Yardımcısı açığa alındı!

Şırnak Vali Yardımcısı açığa alındı!

Yağışın vurduğu Ordu'da köprü çöktü!

Yağışın vurduğu Ordu'da köprü çöktü!

Tatil cennetinde bu halde buldular

Tatil cennetinde bu halde buldular

Çiğköfteyi beğenmeyince iş yeri sahibine saldırdı

Çiğköfteyi beğenmeyince iş yeri sahibine saldırdı

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.