Niğde'de 08.08.2018’de 14 çifte nikah

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-NİĞDE’de evlilik günlerinin özel olması için 8 rakamının yan yana geldiği 08.08.2018 tarihinde 14 çifte nikah kıyıldı. Niğde Belediyesi Meclis salonunda Belediye Başkanı Rıfat Özkan, çiftlerin nikahlarını kıydı. Başkan Özkan, genç çifte mutluluklar dileyerek, Türk bayrağı ve fincan takımı armağan etti. Başkan Özkan 08.08.2018 tarihli özel gün için 14 çiftin başvuru yaptığını belirterek: “08.08.2018 tarihi tam bir tescilli hatıra yapmak istemişler. Gençlerimiz böyle özel günleri benimseyip, böyle bir günde evlenmek istediler. Bizlere düşen ise onların nikâhlarını kıymaktır. Bizler de nikâhlarını kıydık. Nikâhı bugün kıyılan 14 çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.
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