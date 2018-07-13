Niğde'de 15 temmuz sergisi açıldı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) NİĞDE'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı. Niğde Valiliği önüne açılan sergiye Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin kar, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Valisi Yılmaz Şimşek, "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu sergide bu etkinliklerden sadece bir tanesidir. Amacımız bu hain darbe girişimini unutmamak unutturmamak hep hatırlamak ve çocuklarımıza ve torunlarımıza da bu hain darbe girişimini anlatmak" dedi. 26 fotoğrafın yer aldığı sergi 3 gün açık kalacak.
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