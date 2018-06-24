Niğde’de 2 seyyar seçim sandığında 27 engelli oyunu kullandı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimi kapsamında, 2 seyyar seçim sandığında 27 hasta ve yatağa bağlı engelli vatandaş evlerinde oylarını kullandı.
Niğde'de başvuruları önceden kabul edilen yatalak hasta seçmen, oylarını evlerinde kullandı. Sandığa gidemeyecek durumda olan 27 hasta için oluşturulan aralarında Sandık Kurul Başkanı ve üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu 2 ekip, hastaları evlerinde ziyaret etti. Evlerinde oy kullanan seçmenler, bu uygulamayla oy verebilmenin mutluluğunu yaşadı. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle evden çıkamayan, seyyar sandık sayesinde oyunu kullanan Gülay Karayalın, böbrek rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldır yatalak hasta olduğunu söyledi. Diyabet hastalığı nedeniyle ayak parmakları kesilen ve gözleri görmeyen İstiklal Taşdelen de uygulamanın çok güzel olduğunu anlatarak, "Ben oy kullanmaya gidemezdim. Böyle çok iyi oldu. Sağ olsunlar geldiler, oyumuzu kullandık. Şekerden dolayı ayak parmaklarım kesildi, diğer ayağım kırıldı. Şekerden dolayı gözlerim görmüyor" dedi.
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