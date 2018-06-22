HABER

Niğde'de 3 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 13:34 | Son Güncelleme

Niğde'de 3 kilogram eroin ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de üzerinde 3 kilogram eroin ele geçirilen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Niğde Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şırnak Emniyet Müdürlüğüyle yaptıkları ortak çalışma sonucu Cizre'den İstanbul'a gelen yolcu otobüsünü Ulukışla Eminlik gişelerinde durdurdu.

Ekipler, yolculardan Ö.Y'nin üzerinde yaptıkları aramada 3 kilogram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
Ebru Destan'ın boşanma davasıEbru Destan'ın boşanma davası
Dicle Nehri'nde jet-ski turuDicle Nehri'nde jet-ski turu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Niğde uyuşturucu operaysonu

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Etyen Mahçupyan: oyumu Saadet Partisi ve Muharrem İnce'ye vereceğim!

Etyen Mahçupyan: oyumu Saadet Partisi ve Muharrem İnce'ye vereceğim!

TSK'nın operasyonunda son durum! Kandil'in girişinden ilk fotoğraf

TSK'nın operasyonunda son durum! Kandil'in girişinden ilk fotoğraf

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Kiracısının ne yaptığını öğrenen ev sahibi evini bastı!

Kiracısının ne yaptığını öğrenen ev sahibi evini bastı!

Kocasını öldürdü, bu halde bulundu

Kocasını öldürdü, bu halde bulundu

İki ay önce nişanlanmışlardı! Kötü haber geldi

İki ay önce nişanlanmışlardı! Kötü haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.