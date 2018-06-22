Niğde'de 3 kilogram eroin ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de üzerinde 3 kilogram eroin ele geçirilen kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Niğde Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şırnak Emniyet Müdürlüğüyle yaptıkları ortak çalışma sonucu Cizre'den İstanbul'a gelen yolcu otobüsünü Ulukışla Eminlik gişelerinde durdurdu.
Ekipler, yolculardan Ö.Y'nin üzerinde yaptıkları aramada 3 kilogram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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