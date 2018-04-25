HABER

Niğde’de 57. Alay Vefa yürüyüşü düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 10:30 | Son Güncelleme

Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıklarla savaşın kazanılmasında önemli rol oynayan 57.

Niğde’de 57. Alay Vefa yürüyüşü düzenlendi

Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıklarla savaşın kazanılmasında önemli rol oynayan 57. Alay ve Çanakkale şehitlerini anmak için 57. Alaya Saygı Yürüyüşü yapıldı.
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 57.Alay Vefa Yürüyüşü programı 04.30’da Çanakkale ve Şehadet konulu vaazla başladı.
Kılınan sabah namazının ardından cami cemaatine yarma çorbası ikram edilirken yürüyüşe katılanlar Cumhuriyet Meydanına kadar 100 metrelik Türk bayraklarla yürüyüş gerçekleştirdi. Kortej halinde Niğde Şehitliğine yapılan yürüyüşün ardından 57.Alay ve Çanakkale Şehitleri için Şehitlikte Kuran-ı Kerim okundu.

Niğde’de 57. Alay Vefa yürüyüşü düzenlendi

Niğde’de 57. Alay Vefa yürüyüşü düzenlendi

Niğde’de 57. Alay Vefa yürüyüşü düzenlendi

Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!
Abdullah Gül aday olacak mı?Abdullah Gül aday olacak mı?
Başbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıtBaşbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Abdulkadir Selvi'den gündeme bomba gibi düşecek Abdullah Gül yazısı

Abdulkadir Selvi'den gündeme bomba gibi düşecek Abdullah Gül yazısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'24 Haziran seçim sonuçları için Gül'ün şansı çok az, Akşener'in ise hiç yok'

'24 Haziran seçim sonuçları için Gül'ün şansı çok az, Akşener'in ise hiç yok'

Son dakika! YSK'dan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! YSK'dan 24 Haziran seçimi açıklaması

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki sürücü direksiyonu bırakıp zurna çaldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki sürücü direksiyonu bırakıp zurna çaldı

24 Haziran'daki düğünler iptal mi olacak? YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

24 Haziran'daki düğünler iptal mi olacak? YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Müthiş iddia: Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!

Müthiş iddia: Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.