Niğde’de 57. Alay Vefa yürüyüşü düzenlendi

Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıklarla savaşın kazanılmasında önemli rol oynayan 57. Alay ve Çanakkale şehitlerini anmak için 57. Alaya Saygı Yürüyüşü yapıldı.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 57.Alay Vefa Yürüyüşü programı 04.30’da Çanakkale ve Şehadet konulu vaazla başladı.

Kılınan sabah namazının ardından cami cemaatine yarma çorbası ikram edilirken yürüyüşe katılanlar Cumhuriyet Meydanına kadar 100 metrelik Türk bayraklarla yürüyüş gerçekleştirdi. Kortej halinde Niğde Şehitliğine yapılan yürüyüşün ardından 57.Alay ve Çanakkale Şehitleri için Şehitlikte Kuran-ı Kerim okundu.



