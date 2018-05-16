Niğde'de ABD ve İsrail protestosu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerince Filistinlilerin öldürülmesi protesto edildi. Gazze'deki protestolarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Şadırvan Parkı'nda toplanan sivil toplum örgütlerinin üye ve temsilcileri, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atarak Gazze'deki katliamı protesto etti. Grup adına açıklama yapan Ak Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından Gazze'deki protestolarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
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