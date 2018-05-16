HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Niğde'de ABD ve İsrail protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 03:06 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerince Filistinlilerin öldürülmesi protesto edildi.

Niğde'de ABD ve İsrail protestosu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerince Filistinlilerin öldürülmesi protesto edildi. Gazze'deki protestolarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Şadırvan Parkı'nda toplanan sivil toplum örgütlerinin üye ve temsilcileri, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atarak Gazze'deki katliamı protesto etti. Grup adına açıklama yapan Ak Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından Gazze'deki protestolarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

FOTOĞRAFLI

Niğde'de ABD ve İsrail protestosuNiğde'de ABD ve İsrail protestosu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdüllatif Şener'in 6 yıl önceki Kudüs açıklaması sosyal medyada yeniden gündeme geldi

Abdüllatif Şener'in 6 yıl önceki Kudüs açıklaması sosyal medyada yeniden gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.