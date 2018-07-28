Niğde'de başkasının yerine sınava girildiği iddiası

NİĞDE (AA) - Niğde'de sürücü belgesi sınavına başkasının yerine girdiği iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ehliyet almak için 15 Temmuz Şehitleri Eğitim Kampüsü'nde gerçekleştirilen sınava girdiği iddiasıyla 27 Temmuz'da gözaltına alınan M.D. ve K.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
Zanlıların üst ve araçlarındaki aramada, 30 kişiye ait nüfus cüzdanı, sınav giriş belgeleri, başkalarına ait kimlik bilgilerini içeren ezber notları, 3 cep telefonu ve sınavlarda yerlerine girilecek adaylara ilişkin olduğu değerlendirilen listeler ele geçirilmişti.
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