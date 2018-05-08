Niğde'de belediye başkanına silahlı saldırı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Yeşilgölcük Beldesi Belediye Başkanı Hakkı Şengül, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şengül, kendisiyle görüşmek isteyen Serkan T. tarafından makamında tabancayla vuruldu.
Ağır yaralanan Şengül, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Saldırıyı gerçekleştiren zanlı, jandarma merkezine giderek teslim oldu.
Serkan T'nin, belediyede işe girme meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
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