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Niğde'de belediye başkanına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:50 | Son Güncelleme

Yeşilgölcük Beldesi Belediye Başkanı Hakkı Şengül, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı - Zanlı jandarmaya teslim oldu

NİĞDE (AA) - Niğde'de Yeşilgölcük Beldesi Belediye Başkanı Hakkı Şengül, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şengül, kendisiyle görüşmek isteyen Serkan T. tarafından makamında tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan Şengül, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlı, jandarma merkezine giderek teslim oldu.

Serkan T'nin, belediyede işe girme meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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