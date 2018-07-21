Niğde’de bulunan tapınak, genç Pers dönemine ait

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt beldesi yakınlarındaki Kınık Höyük’te devam edilen kazılarda bulunan tapınağın, Orta Anadolu’da bulunan genç Pers dönemine ait ilk tapınak olduğu belirtildi.

Kınık Höyük’te sürdürülen kazı çalışmalarında 6 bin yıl öncesine ait 13 metre yüksekliğindeki anıt sur duvarının ortaya çıkarılma çalışmaları sırasında 100 metrekarelik 4 odalı, içerisinde çeşitli hayvan heykelcikleri bulunan tapınağa rastlandı. Tapınağın 2 bin 500 yıllık ve Pers dönemine ait olduğu belirlendi. Bu yılki kazılarda tapınak içerisinde de boğa mozaiği bulundu. Mozaik, arkeologlar tarafından toplandıktan sonra Niğde Müzesi'nde restorasyon çalışması yapılacak. Kazı başkanı ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lorenzo D’Alfonso ve Bilkent, Gazi, ODTÜ ve Hitit Üniversitelerinden de öğrencilerin bulunduğu yaklaşık 26 kişilik ekip, çalışmalarına devam ediyor.

Kazı başkanı Prof. Dr. Lorenzo D’Alfonso, “Bu kazıda Helenistik bir tapınak bulduk. Biraz daha kazıp inince, ikinci bir tapınak bulduk. Orta Anadolu’da ilk defa genç pers dönemine ait tapınak. 2 tapınak da M.Ö 4’üncü yüzyıla aittir. İkinci tapınağın içerisinde ise boğa mozaiği bulundu” dedi.

Niğde Müze Müdürü Fazlı Açıkgöz ile bölgeye ziyarette bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir ise, kentte 4 ayrı bölgede kazı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Akdemir, "Burada 2011 yılında başlanan kazılar düzenli olarak devam ediyor. Her yıl Prof. Dr. Lorenzo D'Alfonso’nun başkanlığında yürütülen bu kazılarda demir çağında ve Helenistik dönemdeki yerleşim yerleriyle ilgili kazılar yapılıyor. Bu kazılarda 2011 yılından beri toplamda 207 envanterlik taşınabilir kültür varlığı müzemize kazandırıldı” dedi.