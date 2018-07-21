HABER

Niğde’de bulunan tapınak, genç Pers dönemine ait

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 13:16 | Son Güncelleme

NİĞDE’nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt beldesi yakınlarındaki Kınık Höyük’te devam edilen kazılarda bulunan tapınağın, Orta Anadolu’da bulunan genç Pers dönemine ait ilk tapınak olduğu belirtildi.

Niğde’de bulunan tapınak, genç Pers dönemine ait

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt beldesi yakınlarındaki Kınık Höyük’te devam edilen kazılarda bulunan tapınağın, Orta Anadolu’da bulunan genç Pers dönemine ait ilk tapınak olduğu belirtildi.
Kınık Höyük’te sürdürülen kazı çalışmalarında 6 bin yıl öncesine ait 13 metre yüksekliğindeki anıt sur duvarının ortaya çıkarılma çalışmaları sırasında 100 metrekarelik 4 odalı, içerisinde çeşitli hayvan heykelcikleri bulunan tapınağa rastlandı. Tapınağın 2 bin 500 yıllık ve Pers dönemine ait olduğu belirlendi. Bu yılki kazılarda tapınak içerisinde de boğa mozaiği bulundu. Mozaik, arkeologlar tarafından toplandıktan sonra Niğde Müzesi'nde restorasyon çalışması yapılacak. Kazı başkanı ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lorenzo D’Alfonso ve Bilkent, Gazi, ODTÜ ve Hitit Üniversitelerinden de öğrencilerin bulunduğu yaklaşık 26 kişilik ekip, çalışmalarına devam ediyor.
Kazı başkanı Prof. Dr. Lorenzo D’Alfonso, “Bu kazıda Helenistik bir tapınak bulduk. Biraz daha kazıp inince, ikinci bir tapınak bulduk. Orta Anadolu’da ilk defa genç pers dönemine ait tapınak. 2 tapınak da M.Ö 4’üncü yüzyıla aittir. İkinci tapınağın içerisinde ise boğa mozaiği bulundu” dedi.
Niğde Müze Müdürü Fazlı Açıkgöz ile bölgeye ziyarette bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir ise, kentte 4 ayrı bölgede kazı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Akdemir, "Burada 2011 yılında başlanan kazılar düzenli olarak devam ediyor. Her yıl Prof. Dr. Lorenzo D'Alfonso’nun başkanlığında yürütülen bu kazılarda demir çağında ve Helenistik dönemdeki yerleşim yerleriyle ilgili kazılar yapılıyor. Bu kazılarda 2011 yılından beri toplamda 207 envanterlik taşınabilir kültür varlığı müzemize kazandırıldı” dedi.

FOTOĞRAFLI

Niğde’de bulunan tapınak, genç Pers dönemine aitNiğde’de bulunan tapınak, genç Pers dönemine aitNiğde’de bulunan tapınak, genç Pers dönemine aitNiğde’de bulunan tapınak, genç Pers dönemine ait

PARTNERTamamını görünce...Tamamını görünce...
OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararıOHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı
Öz kızını istismar eden Fatih Oflaz'ın oğlu Türkiye’yi terk ettiÖz kızını istismar eden Fatih Oflaz'ın oğlu Türkiye’yi terk etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Acun Ilıcalı, İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'nın ricasını kırmadı! 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın'

Acun Ilıcalı, İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'nın ricasını kırmadı! 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın'

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Diğer Haberler
Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

Adnan Oktar olayında skandal ayrıntılar: Cinsel olarak sömürüldüm!

Adnan Oktar olayında skandal ayrıntılar: Cinsel olarak sömürüldüm!

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

Öz kızını istismar eden Fatih Oflaz'ın oğlu Türkiye’yi terk etti

Öz kızını istismar eden Fatih Oflaz'ın oğlu Türkiye’yi terk etti

Korkutan açıklama: Cesetleri koyacak yerimiz yok

Korkutan açıklama: Cesetleri koyacak yerimiz yok

Son dakika! Uzun dönem askerlerin 'bedelli' videosuna soruşturma

Son dakika! Uzun dönem askerlerin 'bedelli' videosuna soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.