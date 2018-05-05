HABER

Niğde'de dağlık alanda mahsur kalan yedi üniversiteli kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 23:58 | Son Güncelleme

Niğde'de dağlık alanda mahsur kalan yedi üniversiteli kurtarıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de kamp yapmak için gittikleri dağlık alanda mahsur kalan 7 üniversite öğrencisi kurtarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, merkez Fesleğen köyü civarındaki dağlık bölgeye kamp yapmak için giden 7 üniversite öğrencisi, yoğun yağmur ve rüzgar nedeniyle mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulunan öğrenciler, bölgeye sevk edilen AFAD ve Umke ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öğrenciler, kontrol amaçlı Bor Devlet Hastanesine götürüldü.

Ege yine sallandı!Ege yine sallandı!
Trum'tan Mehmet Öz hamlesi! Aday gösterdiTrum'tan Mehmet Öz hamlesi! Aday gösterdi
Bolluk ve bereket için bu gece bir dilek tut!Bolluk ve bereket için bu gece bir dilek tut!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
7 üniversite öğrencisi AFAD fesleğen köyü mahsur Niğde Umke

En Çok Okunan Haberler

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Diğer Haberler
Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!

Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!

Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Edirne'de hıdrellez coşkusu! Kakava ateşi yakıldı!

Edirne'de hıdrellez coşkusu! Kakava ateşi yakıldı!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.