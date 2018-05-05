Niğde'de dağlık alanda mahsur kalan yedi üniversiteli kurtarıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de kamp yapmak için gittikleri dağlık alanda mahsur kalan 7 üniversite öğrencisi kurtarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, merkez Fesleğen köyü civarındaki dağlık bölgeye kamp yapmak için giden 7 üniversite öğrencisi, yoğun yağmur ve rüzgar nedeniyle mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulunan öğrenciler, bölgeye sevk edilen AFAD ve Umke ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öğrenciler, kontrol amaçlı Bor Devlet Hastanesine götürüldü.

