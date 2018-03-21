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Niğde’de depolardaki patateslerde çürüme tehlikesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 16:42 | Son Güncelleme

NİĞDE'de üreticiler, depolarda bulunan yaklaşık 300 bin ton patatesin satılmaması durumunda çürüme tehlikesi olduğu belirtti.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de üreticiler, depolarda bulunan yaklaşık 300 bin ton patatesin satılmaması durumunda çürüme tehlikesi olduğu belirtti. Patatesin tarımının yoğun yapıldığı yerlerden olan Gölcük Kasabası’nda bulunan patates üreticileri, yetkililerden bu duruma çare bulmalarını istedi. Patates Üreticisi Olcay Yüce, patatesin depolarda 20 kuruşa bile alıcı bulamadığını söyledi. Yüce yaptığı açıklamada şunları dedi: “Havaların sıcak gitmesi nedeniyle patateslerimiz hep çillendi, satamadık elimizde kaldı. Ekim zamanı geldi, ekim yapacağız, yapamıyoruz. Mazot alamıyoruz. Zaten borcumuz var, gübre ve mazot. Eski borçlarımız kapatamadığımız için. Kimse de bize gübre, mazot vermiyor. Biz çaresiziz yetkililerden çözüm bekliyoruz. Depodaki patates satılmazsa çürüyecek. Ya da hayvan yiyeceği olacak. Komple zarar. Ya çürüyecek ya da ya da hayvanlara vereceğiz. Artık yeni ekim sezonu geldi yeni ekim patatesler de çıkacak. Bu olduğu gibi elimizde kalacak. Bizim diğer sorunumuz ise bunu ambardan nasıl çıkarabiliriz. Çünkü bir de buna işçilik vereceğiz. Patates depolarda 20 kuruşa gidiyor. 20 kuruşa da alan yok. Devlet bize teşvik veriyor, çözümler sunuyor, ama çözümler bize faydalı olmuyor. Bize sorunumuzu çözecek çözümler lazım. Biz çiftçi olarak elimden geldiği kadar üretiyoruz. Ama sonuç yine hüsran.” BANKALAR KREDİ VERMİYOR Diğer bir üretici Umut Sarıgöl ise başvurdukları bankalardan kredi alamadıklarını söyledi. Sarıgöl, "Patatesimiz ambarda kaldı, bankalar kredi vermiyor. 2 yıldır patatesten zarar ediyoruz. Ürettiğimiz elimizde kalıyor. Bir türlü geçim yapamıyoruz. Artık çiftçi bitti. Bundan sonra ne yapacağımızı şaşırdık. Çalışa çalışa batan millet, tek biz olduk. 2 yıldır bankalardan icralık olduk. Çiftçinin hali perişan. Ambarda patatesler kaldı. Hükümetin buna bir yol bulmasını istiyoruz. Patates ambarda kaldı, alan yok, satan yok. Bu depodaki patatesi 5-10 gün içerisinde satamazsak göle dökmemiz lazım, dışarı atmamız lazım. Onu bile depodan atmak için işçi lazım. İşçiye verecek paramız kalmadı. Yalvarıyoruz artık yetkililere bu işe çare bulsunlar” diye konuştu.

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