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Niğde'de 'erkenci elma' hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 12:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYe'de elma üretiminde büyük pay sahibi olan Niğde'de erkenci elma olarak bilinen 'Gala' çeşidi elma hasadı başladı.

Niğde'de 'erkenci elma' hasadı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- TÜRKİYe'de elma üretiminde büyük pay sahibi olan Niğde'de erkenci elma olarak bilinen 'Gala' çeşidi elma hasadı başladı.
Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde 55 hektar alanda elma üretim yapan Ziraat Mühendisi Ahmet Gültekin, henüz daha 2 yaşında olan elma ağaçlarından yıllık 3 bin ton elma rekoltesi elde ettiğini ve Gala çeşidi elmayı dalında boyutuna göre kilosunu 1,8 ile 2 TL arasında satmaya başladığını söyledi. Gültekin, erkenci elmaları Rusya, İngiltere, Irak ve Hindistan'a ihracat ettiklerini de kaydetti.
Sertifikalı ve iyi tarım uygulamasıyla meyve üretimi yaptığını ifade eden Gültekin, "İşletme olarak sertifikalı ve iyi tarım uygulamasıyla meyve üretimi yapıyoruz. 65 hektarlık alanda çeşitli elma ve armut üretimi yapıyoruz. Bunun 10 hektarı armut çeşitlerinden oluştuğu gibi, 55 hektarı da elma çeşitlerinden oluşmaktadır. 55 hektar alanda gala, skarlet ve golden gibi elma üremi yapıyoruz" dedi.
Geçen yıl Niğde'de 9 milyon 854 bin ağaçtan yaklaşık 328 bin tona yakın elma hasadı yapılmıştı

FOTOĞRAFLI

Niğde'de 'erkenci elma' hasadıNiğde'de 'erkenci elma' hasadıNiğde'de 'erkenci elma' hasadıNiğde'de 'erkenci elma' hasadı

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