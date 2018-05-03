HABER

Niğde'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 11:15 | Son Güncelleme

Niğde'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü

NİĞDE (AA) - Niğde'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kazım Tunçer idaresindeki 38 LV 552 plakalı hafif ticari araç, merkez Çiftlik ilçesi Bağlama mevkisinde şarampole devrildi.

Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Tunçer'in cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor!Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor!
1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı
6 bin polis her yerde onu arıyordu! Bakın nasıl kaçmış!6 bin polis her yerde onu arıyordu! Bakın nasıl kaçmış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü Niğde trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Georges Méliès kimdir?

Georges Méliès kimdir?

Son dakika! Rus savaş uçağı düştü

Son dakika! Rus savaş uçağı düştü

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

Çukur dizisi gerçek oldu!

Çukur dizisi gerçek oldu!

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.