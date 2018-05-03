Niğde'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü

NİĞDE (AA) - Niğde'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kazım Tunçer idaresindeki 38 LV 552 plakalı hafif ticari araç, merkez Çiftlik ilçesi Bağlama mevkisinde şarampole devrildi.
Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Tunçer'in cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı
Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!
18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...
Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var
Her anı görüntülendi! Ofiste aşka gelen çift ışıkları açık unutunca yakayı ele verdi
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti
ABD'de skandal! Yurt müdürü, kız öğrencileri iş adamları ve politikacılara pazarlıyormuş!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Xiaomi Mi 7’nin çıkış tarihi açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum