Niğde'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir inşaatın 6'ıncı katından asansör boşluğuna düşen genç işçi yaşamını yitirdi.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Dr. Sami Yağız Caddesi'nde bir inşaatın 6. katında çalışan Vefa Taşçı (16), henüz belirlenemeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

Yaralanan Taşçı, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.