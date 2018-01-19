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Niğde'de karne gününe kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 01:00 | Son Güncelleme 3 saat önce

NİĞDE (AA) - Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle sömestir tatili bir gün erken başlayacak.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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