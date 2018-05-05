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Niğde’de kitap fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:16 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi tarafından bu yıl 3'ncüsü gerçekleşen Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Ali KADI NİĞDE, (DHA)Niğde Belediyesi tarafından bu yıl 3'ncüsü gerçekleşen Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı. 13 Mayıs'a kadar devam edecek olan Niğde Belediyesi 3. Kitap Fuarı'nda 156 yayınevi ve 60 yazar Niğdeli okurlarıyla buluşacak. Ömer Halisdemir Meydanında yapılan açılış törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Şehirlerin büyüyüp gelişmesindeki ve tarihler boyunca varlıklarını sürdürebilmelerinde en büyük etkenlerden biriside mimarisi olduğu kadar kültürel yapısıdır. Kültürler ise bizden önceki kuşakların biriktirdiği bilgi ve anıların bir toplamıdır. Biz ise o kültüre önceki kuşakların kitaplarını okumakla katılabiliriz. Hiçbir şey okumanın yerini tutamaz. Kültürlü bir insan olmanın yegâne yolu okumaktır. Bu nedenle, kitaplara gereken değeri ve özeni göstermeli, geleceğimizin en büyük teminatı olan çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmalı, kitaba dokunmaktan ve okumaktan zevk alan çocuklar yetiştirmeliyiz. İlimiz Niğde genelinde 72 bin ilk ve orta, 22 bini aşkın üniversite öğrencimiz olmak üzere 100 bin civarında öğrencimiz var. Bu öğrencilere yönelik yıl boyunca çeşitli eğitim faaliyetleri ve bazı etkinlikler gerçekleştiriliyor fakat öğrenciler için en anlamlı ve faydalı faaliyet bu kitap fuarıdır dedi. Konuşmaların ardından Niğde Belediyesi 3. Kitap Fuarı?n açılışı gerçekleştirildi.

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