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Niğde'de meşhur tahinli pide kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:26 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin meşhur tahinli pidesi için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

Ali KADI NİĞDE,(DHA) NİĞDE'nin meşhur tahinli pidesi için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Kent merkezindeki iş yerinde yaklaşık 51 yıldır sahur ve iftar sofraları için tahinli pide hazlayan 58 yaşındaki tahinli pide ustası Azmi Büte, tahinli pidenin Niğde'ye ait olduğunu söyledi. Tahinli pide yapan usta Azmi Büte, 7 yaşında bu mesleğe başladım. Yıllarca fırıncılık yaptım, fırınım vardı emekli olunca kapattım. Tahinlinin lezzetli olması için tahinin güzel olması ustalığın güzel olması lazım. Niğde'de bizim gibi usta yetiştirmedik. Usta diye çıkıyorlar. Tahinli yapıyorlar. Onlara da saygı duymak lazım ama biz bunu temelinden yetiştik. Niğde patentli tescilli Niğde'ye ait bir bana ait. Tescil belgesi var dedi. Şekerli ve şekersiz olmak üzere iki çeşit tahinli çıkarttıklarını belirten Azmi Usta, 12 ay tahinli pide çıkarıyorum. Pide ramazan ayına ait olduğu için insanları da tok tuttuğu için tercih ediyorlar. Yoğun talebi karşılayabilmek mesai yapıyoruz. Saat 03.00 gibi çalışmaya başlıyorum. Tahinlimizin en önemli özelliği kadayıf gibi iplik iplik, tel tel, dökülmesi. Tahin sadece susamdan olur başka katkı maddeleri tadını bozar.

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