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Niğde'de MHP'nin seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 10:07 | Son Güncelleme

Niğde'de MHP'nin seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

NİĞDE (AA) - MHP Niğde İl Başkanlığınca, merkez ilçedeki milletvekili seçim sonuçlarına yapılan itiraz, İlçe Seçim Kurulunca reddedildi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tamamlanmasının ardından, MHP İl Başkanlığının, merkez ilçedeki milletvekili sonuçlarına yaptığı itiraz, İlçe Seçim Kurulunca değerlendirildi.

Kurul, MHP'nin Niğde Adliyesinde çıkan yangından dolayı ve oyların mühürsüz torbalarda taşındığı iddiasıyla seçimin iptali ve oyların yeniden sayılması talebini, 1'e karşı 6 oyla reddetti.

Kararda, İl Seçim Kuruluna itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Milletvekili seçimlerinde Niğde'de AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.

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