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Niğde'de MHP'nin seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 21:10 | Son Güncelleme

Niğde'de MHP'nin seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

NİĞDE (AA) - MHP Niğde İl Başkanlığınca merkez ilçe, Bor, Ulukışla ve Altunhisar'daki milletvekili seçim sonuçlarına yapılan itiraz, İl Seçim Kurulunca reddedildi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tamamlanmasının ardından, MHP İl Başkanlığı, merkez ilçedeki milletvekili sonuçlarına yaptığı itirazın İlçe Seçim Kurulunca reddedilmesinin ardından İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

Dilekçede, Niğde merkez ile Bor, Altunhisar ve Ulukışla ilçelerindeki geçersiz oyların yeniden sayılması talep edildi.

Dilekçeyi değerlendirmeye alan kurul, itirazı reddetti.

Milletvekili seçimlerinde Niğde'de AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.

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itiraz MHP Niğde seçim sonucu

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