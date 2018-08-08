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Niğde'de "Millet Kıraathanesi" hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 21:05 | Son Güncelleme

Vali Yılmaz Şimşek: - "Bu projeyle eski kültürümüzü tekrar canlandırıyoruz. Buraları gençlerimizin uğrak yeri haline getiriyoruz"

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi tarafından hazırlanan "Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi" hizmete açıldı.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Kızıl Elma Parkı içindeki Naim Süleymanoğlu Gençlik Kompleksi kütüphane, spor kompleksi, 15 bilgisayarın bulunduğu bilgi evi ve diğer bazı alanlarla "Millet Kıraathanesi" olarak düzenlendi.

Kıraathane, 24 saat hizmet usulü ve çay-çorba ikramı ile sohbet merkezi olacak.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu projenin Niğde'de de uygulamaya geçmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Gençlerin farklı konsepte bir merkeze kavuştuğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız burada hem kitap okuyabilecekler hem çay ve kahvelerini içebilecek hem de sohbet edebilecek. Bu bizim kültürümüzde zaten var. Kıraathane sözü aslında okuma anlamına geliyor. Kıraathaneler zamanla fonksiyon değiştirmiş ve oyun oynana yerler haine gelmiş. İşte bu projeyle eski kültürümüzü tekrar canlandırıyoruz. Buraları gençlerimizin uğrak yeri haline getiriyoruz. Ümit ediyorum ki gençlerimiz buraya rağbet edecekler. Kuşkusuz ki gençler bizim geleceğimizdir ve teminatımızdır. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimizin Türkiyesi de o kadar aydınlık olacaktır."

Belediye Başkanı Rifat Özkan da Naim Süleymanoğlu Genlik Kompleksi'ni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "bu gibi yerlerin geleneksel değerlerin yaşatılabileceği yerlere dönüştürülmesi" çağrısına uyarak "Millet Kıraathanesi" olarak düzenlediklerini söyledi.

Komplekste bilgi evi, kütüphane ve millet kıraathanelerinin bulunduğunu ifade eden Özkan, "Hayatın hızlı tempoyla akıp gittiği ortamlarda özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi onların yararına olacak mekanlar meydana getirmezsek Allah göstermesin kötü alışkanlıklar edinecek birtakım yerlere kayarlar. Dizimizi dövmenin alemi yok, onlara alternatif sunacağız." diye konuştu.

Açılışın ardında protokol üyeleri kıraathaneyi gezdi.

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