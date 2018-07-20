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Niğde'de "mor patates" üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 14:51 | Son Güncelleme

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile özel sektör iş birliğinde "mor" patates çeşidi geliştirildi - Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan: - "Özel sektörle birlikte geliştirdiğimiz mor etli çeşidimizin tescili için geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığına başvuru yaptık. İlk değerlendirme sonucunda da çeşidimize bakanlık tarafından üretim izni verildi. Çeşidimizin ismi 'ilk mor' olarak bakanlık kayıtlarına geçti"

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile özel sektör iş birliğinde geliştirilen mor patates cinsi Tarım ve Orman Bakanlığınca tescil edildi.

Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patates ıslah seralarında kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Patateste özellikle kurak arazilere, yüksek sıcağa toleranslı, sanayilik kullanıma uygun yerli çeşitleri geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Çalışkan, patates geliştirme sürecinin yaklaşık 12 yıl sürdüğünü ifade etti.

Çalışkan, dünya genelinde sağlıklı gıdalara yönelişe işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz de patateste bu anlamda bir fark yaratma amacıyla renkli patates ıslahı ve çeşit ıslahı konusunda çalışmaya başladık. Bu anlamda da ilk ürünlerimiz olan özel sektörle birlikte geliştirdiğimiz mor etli çeşidimizin tescili amacıyla geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığına başvuru yaptık. İlk değerlendirme sonucunda da çeşidimize bakanlık tarafından üretim izni verildi. Çeşidimizin ismi 'ilk mor' olarak bakanlık kayıtlarına geçti. Türkiye'deki ilk mor renkli çeşidi geliştirdiğimizi öne çıkarmak amacıyla da böyle bir isim koyduk. Dünyanın çeşitli ülkelerinde kırmızı, mor et rengine sahip patateslerin geliştirildiğini görüyoruz. Türkiye'de ise ilk defa özel sektörle birlikte fakültemizin yapmış olduğu çalışma sonucunda böyle bir çeşit geliştirilmiş oldu. Bu nedenle de ismini ilk mor koyduk. Bunun dışında kırmızı, pembe gibi değişik renklerde renkli patates konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakın bir zaman içinde de farklı renklerdeki çeşitlerin tescil başvurusunu yaparak üretim izni almayı hedefliyoruz."

Renkli patateslerin daha sağlıklı olduğunu dile getiren Çalışkan, "Aynı türe ait bitkiler bunlar. Sadece renk açısından farklı. Patates, anavatanı Peru'da yaklaşık 10 bin yıldır yetiştiriliyor ve çok farklı genetik kaynaklar var. Burada bulunan renkli patatesleri getirerek, herhangi bir suni müdahale yapmadan bu renkli çeşitleri diğer ticari çeşitlerle melezleyerek bu şekilde renkli et rengine sahip çeşitleri geliştiriyoruz. Bunların en büyük özelliği antioksidanlar açısından çok zengin olması." dedi.

Çalışkan, geliştirdikleri mor patatesin tadının normal patatesten farklı olmadığını da sözlerine ekledi.

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