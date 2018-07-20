HABER

Niğde’de 'mor patates' üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 16:03 | Son Güncelleme

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Türkiye’de ilk defa 'İlk Mor' adı verilen renkli patates üretti.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Türkiye’de ilk defa 'İlk Mor' adı verilen renkli patates üretti. Özel sektörle birlikte Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından geliştirilen mor patatesle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, üretilen mor renkli patatesin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillendiğini kırmızı ve pembe patates çeşitleri için de çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çalışkan, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi olarak patates ıslahı konusunda çok yoğun ve kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Özel sektörle birlikte geliştirdiğimiz mor etli çeşidimizi geçen yıl tescil amacıyla Tarım Orman Bakanlığına başvurusunu yaptık ve ilk değerlendirme sonucunda da çeşidimize bakanlık tarafından üretim izni verildi. Mor rekli patetesin daha sağlıklı olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, "Lezzet farkı bu biraz tabi damak tadıyla da alakalı. Ama patatesten çok farklı bir tat yok açıkcası. Yine patates tadı var ama aromada renkten kaynaklanan bir farklılaşma var normal patatesten ama kesinlikle rahatsız edici bir renk değil. Zaten bunun tüketimi de kullanımı da dünyada gittikçe yaygınlaşmakta. Sağlık açısından çok daha sağlıklı bir patates çeşidi."

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiyeGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye
Deprem sonrası Savrun Çayı'nda çamur kaynadıDeprem sonrası Savrun Çayı'nda çamur kaynadı
Staj yaptığı otelde ölen gencin davasında karar ailesini memnun etmediStaj yaptığı otelde ölen gencin davasında karar ailesini memnun etmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!

Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!

Son dakika! Eski Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti

Son dakika! Eski Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası

AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası

Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var

Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.