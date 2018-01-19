Niğde'de okullar yarın tatil

NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.
Niğde Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşacak buzlanma nedeniyle ilk ve orta okulların 19 Ocak Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca yine kar yağışı nedeniyle Ereğli Ayrmı ile Uluskışla-Pozantı Karayolu'nun da saat 00.30 itibariyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.
İsrail özür diledi!
Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar
Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu
21 metrelik çukurdan çıkıp jandarmaya rüşvet teklif ettiler
AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi
Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu
Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...
İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!
Türk profesör karların ortasında uyudu
Okuyucu Yorumları 0 yorum