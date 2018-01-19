Niğde'de okullar yarın tatil

NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.

Niğde Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşacak buzlanma nedeniyle ilk ve orta okulların 19 Ocak Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca yine kar yağışı nedeniyle Ereğli Ayrmı ile Uluskışla-Pozantı Karayolu'nun da saat 00.30 itibariyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.