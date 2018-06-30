Niğde'de otomobil koyun sürüsüne çarptı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir otomobilin sürüye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada 20 koyun da telef oldu.

A.R.Ş. (32) idaresindeki 33 AAG 444 plakalı otomobil, E-90 karayolu Ulukışla-Ereğli yolu Tepeköy girişinde, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.

Sürücü ile araçta bulunan E.Ö. (21) ve H.A. (54) yaralandı, sürüdeki 20 koyun da telef oldu.

Yaralı 3 kişi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

