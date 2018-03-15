Niğde'de otomobilin çarptığı öğrenci öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, taşımalı sistemle kent merkezinde bir liseye giden 9. sınıf öğrencisi Neslihan Gün'e (15) Kömürcü köyü Küme 2 Evleri mevkisinde eve gitmek için servis aracından indiği sırada Bülent T. idaresindeki 38 FR 427 plakalı otomobil çarptı.

Yola savrulan Neslihan Gün, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.