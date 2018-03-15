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Niğde'de otomobilin çarptığı öğrenci öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 23:02 | Son Güncelleme

Niğde'de otomobilin çarptığı öğrenci öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, taşımalı sistemle kent merkezinde bir liseye giden 9. sınıf öğrencisi Neslihan Gün'e (15) Kömürcü köyü Küme 2 Evleri mevkisinde eve gitmek için servis aracından indiği sırada Bülent T. idaresindeki 38 FR 427 plakalı otomobil çarptı.

Yola savrulan Neslihan Gün, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
lise öğrencisi Niğde trafik kazası

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