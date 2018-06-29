Niğde'de parkta oturan kadına taciz iddiası

NİĞDE (AA) - Niğde'de, parkta oturan bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

İddiaya göre, H.D, gece Şadırvan Park'ta oturan E.Ö'ye cinsel tacizde bulundu.

E.Ö'nün durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, H.D'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen H.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

H.D'nin mahkemedeki ifadesinde, mağdur kadını tanımadığını, alkollü olduğu için ne yaptığını bilmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

