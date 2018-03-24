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Niğde’de rüzgar elektrik direğini kırdı, çatı uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 14:16 | Son Güncelleme

Niğde’de etkili olan şiddetli rüzgar bir deponun çatısını uçururken, elektrik ve telefon direkleri devirdi.Kentte etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Niğde’de etkili olan şiddetli rüzgar bir deponun çatısını uçururken, elektrik ve telefon direkleri devirdi.
Kentte etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkiinde elektrik ve telefon direkleri de devrilerek, enerji nakil hatları koptu. Olay yakınında bulunan okulun hafta sonu kursu tatil edildi. Bir restorana ait deponun çatısı uçarak elektrik direğine takıldı ve beton elektrik direği kırıldı. Gece saatlerinde olan olay nedeniyle mahallede elektrik kesintisi meydana gelirlen, MEDAŞ ekipleri mahalleye elektrik verilmesi için çalışma başlattı.
Deposu zarar gören restoran sahibi Musa Koca, 14 bin lira civarında maddi zararı olduğunu söyledi. Koca, "Gece 03.00 sıralarında olması bir şans. Günlük 250-300 civarında öğrenci var. Okul yönetimi bugün olan kursu da iptal etti. Ucuz atlatılmış bir kaza" diye konuştu.

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