Niğde’de rüzgar elektrik direğini kırdı, çatı uçurdu

Niğde’de etkili olan şiddetli rüzgar bir deponun çatısını uçururken, elektrik ve telefon direkleri devirdi.
Kentte etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkiinde elektrik ve telefon direkleri de devrilerek, enerji nakil hatları koptu. Olay yakınında bulunan okulun hafta sonu kursu tatil edildi. Bir restorana ait deponun çatısı uçarak elektrik direğine takıldı ve beton elektrik direği kırıldı. Gece saatlerinde olan olay nedeniyle mahallede elektrik kesintisi meydana gelirlen, MEDAŞ ekipleri mahalleye elektrik verilmesi için çalışma başlattı.
Deposu zarar gören restoran sahibi Musa Koca, 14 bin lira civarında maddi zararı olduğunu söyledi. Koca, "Gece 03.00 sıralarında olması bir şans. Günlük 250-300 civarında öğrenci var. Okul yönetimi bugün olan kursu da iptal etti. Ucuz atlatılmış bir kaza" diye konuştu.
Meral Akşener'den sert çıkış! 'Partide Yelizleri istemiyorum'
Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!
İğrenç olay! Öğretmen 13 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadı
Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!
Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü
5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti
Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...
Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum