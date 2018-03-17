HABER

Niğde’de şehitler için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 17:04 | Son Güncelleme

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla mevlit okuttu.Fatih Sultan Mehmet Camii’nde düzenlenen programda açıklama yapan Dernek Başkanı Ömer Demir, 14 yıldır her 17 Mart günü aynı organizasyonu yaptıklarını söyledi.

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla mevlit okuttu.
Fatih Sultan Mehmet Camii’nde düzenlenen programda açıklama yapan Dernek Başkanı Ömer Demir, 14 yıldır her 17 Mart günü aynı organizasyonu yaptıklarını söyledi. Demir, "Şehit, vatan, bayrak, namus, din uğruna verilen bir kahramandır. Ülkemizde yaşanan büyük sıkıntılar var. İnşallah bunların her biri bertaraf edilecek. Temennimiz şu ki, birlik, beraberlik daim olacak. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü her zaman payidar olacak. Şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine metanet sabırlar diliyoruz, Rabbim sabırlar versin. Rabbim inşallah bizlere şehit haberleri verdirmesin" dedi.
Mevlit programına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, kamu kurum müdürleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendiSonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
'AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!''AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!'
Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

Hostes bunu yaptı, yolcular paniğe kapıldı

Hostes bunu yaptı, yolcular paniğe kapıldı

Onlar attı, polis yerden tek tek topladı

Onlar attı, polis yerden tek tek topladı

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

Sedat Peker'in 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehdidini şarkı yaptılar

Sedat Peker'in 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehdidini şarkı yaptılar

Kopan parmak hastanede kayboldu

Kopan parmak hastanede kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.