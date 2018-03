Niğde’de şehitler için mevlit okutuldu

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla mevlit okuttu.

Fatih Sultan Mehmet Camii’nde düzenlenen programda açıklama yapan Dernek Başkanı Ömer Demir, 14 yıldır her 17 Mart günü aynı organizasyonu yaptıklarını söyledi. Demir, "Şehit, vatan, bayrak, namus, din uğruna verilen bir kahramandır. Ülkemizde yaşanan büyük sıkıntılar var. İnşallah bunların her biri bertaraf edilecek. Temennimiz şu ki, birlik, beraberlik daim olacak. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü her zaman payidar olacak. Şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine metanet sabırlar diliyoruz, Rabbim sabırlar versin. Rabbim inşallah bizlere şehit haberleri verdirmesin" dedi.

Mevlit programına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, kamu kurum müdürleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.