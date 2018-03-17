Niğde’de şehitler için mevlit okutuldu

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla mevlit okuttu.
Fatih Sultan Mehmet Camii’nde düzenlenen programda açıklama yapan Dernek Başkanı Ömer Demir, 14 yıldır her 17 Mart günü aynı organizasyonu yaptıklarını söyledi. Demir, "Şehit, vatan, bayrak, namus, din uğruna verilen bir kahramandır. Ülkemizde yaşanan büyük sıkıntılar var. İnşallah bunların her biri bertaraf edilecek. Temennimiz şu ki, birlik, beraberlik daim olacak. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü her zaman payidar olacak. Şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine metanet sabırlar diliyoruz, Rabbim sabırlar versin. Rabbim inşallah bizlere şehit haberleri verdirmesin" dedi.
Mevlit programına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, kamu kurum müdürleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...
Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...
Tarihin en acı karesi
Son dakika! Rusya 23 İngiliz diplomatı sınır dışı ediliyor
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!
Reza Zarrab cinsel taciz iddialarına yanıt verdi
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum