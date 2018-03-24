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Niğde'de şiddetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

Bir deponun çatısından uçan parçalar, elektrik tellerine zarar verdi, telefon direğini ikiye böldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir deponun çatısından uçan parçalar, elektrik tellerine zarar verdi, telefon direğini ikiye böldü.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde Kızıl Elma Parkı'nda bir restorana ait deponun çatısı, dün başlayan ve etkisini bugün artıran şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan parçaların çarpması sonucu telefon direği ikiye bölündü, elektrik telleri zarar gördü.

Restoranın sahibi Musa Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Direğin üzerinde asılı kalan parçaları MEDAŞ çalışanları indirdi. Bir de telefon direği kırıldı. Olayın gece yaşanması mucize. Çünkü kısa mesafede okullar var. Öğrenciler bu yolu kullanmakta. Bugün de okulda kurs vardı. Okul müdürüyle görüştüm, okuldaki kursu iptal ettiler. Ucuz atlatılmış kaza. Maddi hasarla atlattık." diye konuştu.

Bu arada eski otogar civarında da rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bugün Niğde genelinde rüzgarın, güney ve güney batı yönlerden kuvvetli ve yer yer sürekli fırtına şeklinde olacağı, özellikle Toros Dağları'na yakın alanlarda kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmesi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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