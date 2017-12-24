Niğde'de sığırcık kuşlarının dansı büyüledi

Ali KADI-Kamera NİĞDE,(DHA) NİĞDE'de yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu izleyenleri büyüledi.Görsel şölen oluşturan sığırcık süreleriadeta gökyüzünde dans etti. Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem senkronizasyonu sırasında vatandaşlar cep telefonu ile bu doğa harikası görüntüyü kaydetti.