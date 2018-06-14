Niğde'de tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de tırın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Emrah Han yönetimindeki 34 JC 1747 plakalı tır, Ulukışla ilçesi Kolsuz köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta sıkışan sürücü ile Gökhan Özgür'ü çıkardı. Özgür'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı sürücü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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