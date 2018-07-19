Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sercan Sevindik yönetimindeki 51 EZ 212 plakalı otomobil ile Gökhan Erçoğul idaresindeki 16 Y 5232 plakalı otomobil, yeni terminal kavşağında çarpıştı.
Sürücülerden Sercan Sevindik hayatını kaybetti. Aynı araçtaki Seda Danıştı, diğer aracın sürücüsü Erçoğul ile amcasının oğlu Samet Erçoğul yaralandı.
Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Sevindik'in cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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