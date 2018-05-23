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Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

A.B. idaresindeki 38 F 4075 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, Niğde-Bor çevre yolu Sazlıca mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 51 MK 004 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan ve Suriyeli olduğu öğrenilen 5 kişi ile sürücü A.B. ile yanındaki kişi yaralandı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Suriye uyruklu bir çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Niğde trafik kazası

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