Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

A.B. idaresindeki 38 F 4075 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, Niğde-Bor çevre yolu Sazlıca mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 51 MK 004 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan ve Suriyeli olduğu öğrenilen 5 kişi ile sürücü A.B. ile yanındaki kişi yaralandı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Suriye uyruklu bir çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

