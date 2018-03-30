Niğde'de trafik kazası: 3 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobille özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Abdurrahman İ. idaresindeki 51 H 0020 plakalı özel halk otobüsü, Niğde-Kayseri karayolundaki terminal kavşağında Emre A'nın kullandığı 51 LC 019 otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile halk otobüsündeki Rabia Ü, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sürücülerin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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