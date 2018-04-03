Niğde'de trafik kazası: 4 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Şerbetçi (41) idaresindeki 42 L 0070 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Bor yolu Koyunlu köyü kavşağında Adem Altunsoy yönetimindeki 68 S 0461 plakalı midibüs ile çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi Fatma (32) kızı Eslem (11) ve oğlu Yaşar (8) Şerbetçi yaralandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Cengiz ve Fatma Şerbetçi'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.