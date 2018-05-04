Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 24 adrese düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile çeşitli ebatlarda 12 bıçak, 2 av tüfeği ve buna ait fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

