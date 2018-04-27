Niğde'de uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kent merkezinde çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, bir kilogram esrar, 200 uyuşturucu hap ve 56 gram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y, K.A. ve E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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