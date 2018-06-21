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Niğde'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 19:59 | Son Güncelleme

Irak'tan gelen bir cipte 85 kilogram eroin ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Irak'tan geldiği belirlenen bir cipteki gizli bölmede saklanan 85 kilogram eroin ele geçirildi, olayla ilgili Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şırnak Emniyet Müdürlüğüyle yapılan ortak çalışma neticesinde, Irak plakalı bir cipe operasyon düzenledi.

Erbil'den yola çıktığı öğrenilen araç, Adana-Niğde Otoyolu'nda durduruldu. İçinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu cipte yapılan arama sırasında detektör köpeğin bagaj kısmına tepki vermesi sonucu özel bir bölme olduğu tespit edildi.

Özel bölmeyi keserek açan ekipler, paketler halinde 85 kilogram eroin ele geçirdi.

Yakalanmamak için kendilerine aile izlenimi vermeye çalıştıkları belirlenen 2 Iraklı gözaltına alınırken, 2 çocuk ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine teslim edildi.

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