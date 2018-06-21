Niğde'de uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Irak'tan geldiği belirlenen bir cipteki gizli bölmede saklanan 85 kilogram eroin ele geçirildi, olayla ilgili Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şırnak Emniyet Müdürlüğüyle yapılan ortak çalışma neticesinde, Irak plakalı bir cipe operasyon düzenledi.
Erbil'den yola çıktığı öğrenilen araç, Adana-Niğde Otoyolu'nda durduruldu. İçinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu cipte yapılan arama sırasında detektör köpeğin bagaj kısmına tepki vermesi sonucu özel bir bölme olduğu tespit edildi.
Özel bölmeyi keserek açan ekipler, paketler halinde 85 kilogram eroin ele geçirdi.
Yakalanmamak için kendilerine aile izlenimi vermeye çalıştıkları belirlenen 2 Iraklı gözaltına alınırken, 2 çocuk ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine teslim edildi.
Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı
Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu
PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
Fetiş seks partisi değil, haftasonu eğlencesi
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Kira ödememek için otobüsü ev yaptı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum