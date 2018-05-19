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Niğde'de yerli patates tohumu ıslah çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme çalışmaları neticesinde elde edilen yaklaşık 10 bin yerli patates tohumunun ekimi yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme çalışmaları neticesinde elde edilen yaklaşık 10 bin yerli patates tohumu toprakla buluşturuldu.

Patates üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer alan Niğde'de, yerli patates tohum çalışmaları yürüten Patates Araştırma Enstitüsünce melezleme çalışmaları sonucunda elde edilen 10 bin yerli patates çeşit adayının ekimi yapıldı.

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Enstitü bünyesinde 2005'te başlatılan ıslah çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Melezleme çalışmaları neticesinde elde edilen 10 bin yerli patates çeşit adayının ekimini yaptıklarını belirten Pırlak, "10 bin patates çeşit adayımızdan yaklaşık 2-3 yerli çeşit elde edebiliyoruz. Bu da ıslah çalışmalarının ne kadar uzun ve meşakkatli olduğunu gösterir. Bir çeşidin tescil aşamasıyla ıslah edilmesi 10 yıl sürüyor." dedi.

Pırlak, bugüne kadar 8 yerli ve milli çeşidi tarıma kazandırdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunlardan 4 tanesinin satışını gerçekleştirdik. Bütün çeşitlerimizin devreye girmesiyle inşallah yüzde 50 oranında yerli çeşit kullanılmasını hedeflemekteyiz. Çünkü ülkemizde başta Hollanda olmak üzere Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD'den ıslah edilmiş çeşitler kullanılmakta. Biz dışa bağımlılığı sona erdirerek ülkemizin patateste bir tohumluk üssü haline gelmesini hedefliyoruz. İstatistiki verilere baktığımızda son 5 yılda 90 milyon doları sadece patates tohumluğu almak için dışarıya ödemişiz. Bizim yerli çeşitlerimiz ve özel sektörün ürettiği yerli çeşitlerinin devreye girmesi, çiftçilerimizin eliyle dikilerek nihai tüketicilere ulaşmasıyla yaklaşık 90 milyon doların yurt dışına gitmesine önleyip ülkemizde kalarak milli ekonomiye büyük oranda katkı sağlamasını düşünüyoruz."

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