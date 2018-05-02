Niğde'de yıldırım isabet eden cami duvarı zarar gördü

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir caminin duvarında yıldırım isabet etmesi sonucu delik açıldı.
Kentte etkili olan sağanak sırasında Ata Sanayi Sitesi'ndeki Ata Sanayi Camisi'nin duvarına yıldırım isabet etti.
Çevrede kimsenin bulunmadığı bir sırada meydana gelen olay nedeniyle caminin duvarında delik açıldı, elektrik aksamı zarar gördü. Bölgedeki esnafın dükkanlarında da elektrik tesisatında hasar oluştu.
AFAD ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek hasar tespit çalışması yaptı.
Ata Sanayi Sitesi Başkanı Osman Kılıç, gazetecilere, "Şimşek çaktıktan sonra birileri var mı diye camiye koştuk, kimse yoktu. Çok şükür can kaybı olmadı. Sanayideki bazı dükkanlarda hasar oldu." dedi.
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