HABER

Niğde'de yıldırım isabet eden cami duvarı zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

Niğde'de yıldırım isabet eden cami duvarı zarar gördü

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir caminin duvarında yıldırım isabet etmesi sonucu delik açıldı.

Kentte etkili olan sağanak sırasında Ata Sanayi Sitesi'ndeki Ata Sanayi Camisi'nin duvarına yıldırım isabet etti.

Çevrede kimsenin bulunmadığı bir sırada meydana gelen olay nedeniyle caminin duvarında delik açıldı, elektrik aksamı zarar gördü. Bölgedeki esnafın dükkanlarında da elektrik tesisatında hasar oluştu.

AFAD ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek hasar tespit çalışması yaptı.

Ata Sanayi Sitesi Başkanı Osman Kılıç, gazetecilere, "Şimşek çaktıktan sonra birileri var mı diye camiye koştuk, kimse yoktu. Çok şükür can kaybı olmadı. Sanayideki bazı dükkanlarda hasar oldu." dedi.

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!
Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare! Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!
26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ata Sanayi cami cami duvar Niğde Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

1 Mayıs’ta ‘anarşist’ pankart açan Saadet Partisi'nden açıklama geldi

1 Mayıs’ta ‘anarşist’ pankart açan Saadet Partisi'nden açıklama geldi

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? (2018 dini günler takvimi)

2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? (2018 dini günler takvimi)

İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan: İmar barışı getirmek olası depremde faciaya yol açmaktır

Prof. Dr. Ahmet Ercan: İmar barışı getirmek olası depremde faciaya yol açmaktır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.