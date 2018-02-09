HABER

Niğde'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 19:49 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde’nin Bor ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bor Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 5 Şubat'ta Bahçeli beldesindeki bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada Suat Yılmaz'ın (32) hayatını kaybetmesinin ardından başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Niğde Silahlı kavga Suat Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Tecavüze uğrayıp para için susmuştu! Korkunç olay

Tecavüze uğrayıp para için susmuştu! Korkunç olay

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'ye şehit ateşi düştü (2)

Kocaeli'ye şehit ateşi düştü (2)

Belediye personeline hizmet içi eğitim semineri

Belediye personeline hizmet içi eğitim semineri

Çeşme yaptırmak için yarıştılar

Çeşme yaptırmak için yarıştılar

Başkan teşkilata sigarayı bıraktırdı

Başkan teşkilata sigarayı bıraktırdı

Ünye’de doğalgaz zorunluluğu

Ünye’de doğalgaz zorunluluğu

Ali Çetinbaş: Bizde kadın, erkeklerle beraber cepheye gidip vatan için gözünü kırpmadan canını feda etmeye hazır bir neferdir

Ali Çetinbaş: Bizde kadın, erkeklerle beraber cepheye gidip vatan için gözünü kırpmadan canını feda etmeye hazır bir neferdir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.