Niğde'deki cinayet

NİĞDE (AA) - Niğde’nin Bor ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bor Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 5 Şubat'ta Bahçeli beldesindeki bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada Suat Yılmaz'ın (32) hayatını kaybetmesinin ardından başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
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