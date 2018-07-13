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Niğde'deki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 11:59 | Son Güncelleme

Niğde'deki cinayet davasında karar

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Esat Kıran'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan zanlıya müebbet hapis cezası verildi.

Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına zanlı İbrahim B. ile avukatı katıldı.

Son savunmasını yapan İbrahim B, pişman olduğunu, maktulü öldürmek istemediğini ve cinayeti kazayla işlediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik indirimi uygulamadan müebbet hapis cezası verdi.

Bor ilçesinde geçen yıl kasım ayında halk pazarında çıkan bıçaklı kavgada, kuruyemiş satan Esat Kıran yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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