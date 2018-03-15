Niğde'deki dolandırıcılık şüphelileri Adana'da yakalandı

Niğde'de yaşlı bir kadını kendisini polis olarak tanıtarak dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli Adana'da yakalandı.

Niğde'de yaşayan 63 yaşındaki Leyla Zerman, telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişilerin 3 bin lira parası ve yaklaşık 30 bin lira değerinde altınlarını aldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Zerman, polise verdiği bilgide, şüphelilerin müşteri hesaplarından para çaldığı tespit edilen banka çalışanlarına yönelik operasyon düzenleneceğini, hesabındaki para ve evinde bulunan altınlarının korunması için kendilerine teslim edilmesi gerektiğini belirtip, kendilerinin de para ve altınları Merkez Bankasına yatıracaklarını söylediklerini anlattı.

Altın ve paraları evine yakın bir parkta zanlılara teslim ettiğini belirten Zerman, dolandırıldığını anlayınca şüphelilerden şikayetçi olduğunu kaydetti.

Bunun üzerine harekete geçen Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin 01 BZZ 25 plakalı trafikten men otomobille Adana istikametine gittiğini tespit etti.

Durumun bildirildiği Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de aracı D-400 karayolundaki uygulama noktasında durdurdu.