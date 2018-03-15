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Niğde'deki dolandırıcılık şüphelileri Adana'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:40 | Son Güncelleme

Niğde'de dolandırdıkları yaşlı kadının 3 bin lirası ile yaklaşık 30 bin lira değerindeki altınlarını aldıkları iddia edilen 3 şüpheli Adana'da gözaltına alındı - Kadının para ve altınları şüphelilerin kullandığı aracın motor kaputu ve paspasın altında bulundu

Niğde'de yaşlı bir kadını kendisini polis olarak tanıtarak dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli Adana'da yakalandı.

Niğde'de yaşayan 63 yaşındaki Leyla Zerman, telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişilerin 3 bin lira parası ve yaklaşık 30 bin lira değerinde altınlarını aldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Zerman, polise verdiği bilgide, şüphelilerin müşteri hesaplarından para çaldığı tespit edilen banka çalışanlarına yönelik operasyon düzenleneceğini, hesabındaki para ve evinde bulunan altınlarının korunması için kendilerine teslim edilmesi gerektiğini belirtip, kendilerinin de para ve altınları Merkez Bankasına yatıracaklarını söylediklerini anlattı.

Altın ve paraları evine yakın bir parkta zanlılara teslim ettiğini belirten Zerman, dolandırıldığını anlayınca şüphelilerden şikayetçi olduğunu kaydetti.

Bunun üzerine harekete geçen Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin 01 BZZ 25 plakalı trafikten men otomobille Adana istikametine gittiğini tespit etti.

Durumun bildirildiği Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de aracı D-400 karayolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Zerman'a ait olduğu belirlenen altınlar motor kaputunun, para ise paspasın altında bulundu. Sürücü Cumali B. (27) ile yanında bulunan Mehmet Doğuş Ç. (25) ve Mahsun D. (21) gözaltına alındı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin, aynı yöntemle 8 Mart'ta Adana'da da 87 yaşındaki Asım Yıldırım'dan 20 bin lira, 71 yaşındaki Zeki Aksoy'dan 9 bin lira ve 3 bin dolar aldığı belirlendi.

Şüpheliler, Adana Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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