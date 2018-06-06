NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hücre evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları ve "gaybubet evi" olarak bilinen adreslere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan, örgüte para sağladığı iddiasıyla Sinop Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan ve sahte ehliyetle yakalanan R.K. mahkemece tutuklandı.
Üniversite öğrencileri F.Ü, O.S, E.B, S.A, B.N.K, H.Ş, D.T. ve Türkmenistan uyruklu B.K. ise 101 FETÖ mensubunun ismini eylemleriyle vererek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp adli kontrolle serbest bırakıldı.
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