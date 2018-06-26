Niğde'deki uyuşturucu operasyonları

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarında Irak plakalı bir cipte gözaltına alınan Irak uyruklu K. A. M. ve M. M. ile Cizre'den İstanbul'a gelen yolcu otobüsünde yakalanan yolculardan Ö.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Cipte yakalanan iki çocuk ise Sevgi Evlerine yerleştirildi.
Adana-Niğde otoyolunda durdurulan cipte 85, Cizre'den İstanbul'a giden yolcu otobüsünde ise 3 kilogram eroin ele geçirilmişti.
Son dakika! YSK Başkanı: Sonuçları yüzde 100 sisteme işledik
CHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak belli oldu! MEB'ten açıklama geldi!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi
Gördüğünüz anda hemen kaçın! Et yiyen örümcek Bilecik'in korkulu rüyası oldu
Deri kıyafetleriyle katıldılar! Dünyanın en büyük yüzen fetiş seks festivali
Avrupa'nın en güzel 30 kasabası seçildi! Bakın Türkiye'den hangi yer listede
AB'nin 9 ülkesi askeri kuvvet kurmaya hazırlanıyor
Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 0 yorum