HABER

Niğdeli hayırseverden Suriyeli sığınmacılara yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 17:27 | Son Güncelleme

Kentte esnaflık yapan ve yıllardır ihtiyaç sahipleri için yardım toplayan Mehmet Koç 250 Suriyeli aileye temizlik malzemesi dağıttı

NİĞDE (AA) - Niğde'de yıllardır ihtiyaç sahipleri için yardım faaliyeti yürüten esnaf Mehmet Koç, hayırseverlerin katkısıyla temin ettiği temizlik malzemelerini Suriyeli sığınmacılara dağıttı.

Mehmet Koç, ihtiyaç sahipleri için yardımseverlerden temin ettiği gıda malzemesi, çeyizlik, halı, ev eşyası ve temizlik malzemelerini 2001 yılında kiraladığı depoda topluyor. Koç, daha sonra bunları dar gelirlilere ulaştırıyor.

Mehmet Koç, hayırseverlerin desteğiyle topladığı 250 koli temizlik malzemesini, kentte barınan Suriyeli ailelere dağıttı.

Yardım faaliyetlerine yaklaşık 20 yıl önce başladığını belirten Koç, "Zekatımı vermek için cami imamından yardım istemiştim. İmamın gösterdiği aileye yardım etmek çok duygulandırdı. Daha sonra dar gelirli ailelere Allah rızası için ne yapabilirim düşüncesiyle yola çıktım. Bağlantı kurduğum varlıklı insanlardan yardım toplayarak bizzat ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürdüm." dedi.

Kentte yaklaşık 3 bin dar gelirli ailenin kaydını tuttuğunu ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Bu ailelere kıyafet, temizlik, gıda, halı ve çeyizlik malzemeleri veriyoruz. Özellikle yetim ailelerin çocuklarına çeyiz yardımı yapıyoruz. Geçen ramazan ayında 8 bin kişiye ayakkabı ve kıyafet dağıttık. Ayrıca bize gelen para yardımlarını, yardımı yapacak kişi ile ihtiyaç sahibini buluşturarak yapıyoruz. Bu işi yaptıkça hayır sahipleri bana ulaşmaya başladı. Hayırseverlerin getirdikleri malzemeleri tespit ettiğim ailelere dağıtıyorum. Yine savaş mağduru Suriyeli ailelere de yardımlardan veriyoruz. Bugün de 250 aileye temizlik malzemesi verdik."

Yardımların yerine ulaştığını gören hayır sahiplerinin mutlu olduklarını ve yardımlarını artırarak devam ettirdiklerini dile getiren Koç, vatandaşları bu konularda daha duyarlı olmaya çağırdı.

PARTNERBu gösterinin sırrını biliyor musunuz?Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?
Samsun Kuş Cenneti, araç trafiğine kapatıldıSamsun Kuş Cenneti, araç trafiğine kapatıldı
Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihini Google'a soran şaşırıyor!Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihini Google'a soran şaşırıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esnaf ihtiyaç sahibi Mehmet Koç Niğde yardım

En Çok Okunan Haberler

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihini Google'a soran şaşırıyor!

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihini Google'a soran şaşırıyor!

CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Muharrem İnce'den flaş açıklama

Katil kocadan korkunç ifade! 'Gav... mıyım lan ben' deyip dehşet saçtı

Katil kocadan korkunç ifade! 'Gav... mıyım lan ben' deyip dehşet saçtı

AK Parti’nin teklifine ilk itiraz İYİ Parti’den

AK Parti’nin teklifine ilk itiraz İYİ Parti’den

Bedelli askerlik için izin alan işten çıkarılır mı? Bedelli askerlik kovulma sebebi mi?

Bedelli askerlik için izin alan işten çıkarılır mı? Bedelli askerlik kovulma sebebi mi?

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.