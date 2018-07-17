Niğdeli hayırseverden Suriyeli sığınmacılara yardım

Kentte yaklaşık 3 bin dar gelirli ailenin kaydını tuttuğunu ifade eden Koç, şöyle konuştu:

Yardım faaliyetlerine yaklaşık 20 yıl önce başladığını belirten Koç, "Zekatımı vermek için cami imamından yardım istemiştim. İmamın gösterdiği aileye yardım etmek çok duygulandırdı. Daha sonra dar gelirli ailelere Allah rızası için ne yapabilirim düşüncesiyle yola çıktım. Bağlantı kurduğum varlıklı insanlardan yardım toplayarak bizzat ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürdüm." dedi.

Mehmet Koç, ihtiyaç sahipleri için yardımseverlerden temin ettiği gıda malzemesi, çeyizlik, halı, ev eşyası ve temizlik malzemelerini 2001 yılında kiraladığı depoda topluyor. Koç, daha sonra bunları dar gelirlilere ulaştırıyor.

"Bu ailelere kıyafet, temizlik, gıda, halı ve çeyizlik malzemeleri veriyoruz. Özellikle yetim ailelerin çocuklarına çeyiz yardımı yapıyoruz. Geçen ramazan ayında 8 bin kişiye ayakkabı ve kıyafet dağıttık. Ayrıca bize gelen para yardımlarını, yardımı yapacak kişi ile ihtiyaç sahibini buluşturarak yapıyoruz. Bu işi yaptıkça hayır sahipleri bana ulaşmaya başladı. Hayırseverlerin getirdikleri malzemeleri tespit ettiğim ailelere dağıtıyorum. Yine savaş mağduru Suriyeli ailelere de yardımlardan veriyoruz. Bugün de 250 aileye temizlik malzemesi verdik."

Yardımların yerine ulaştığını gören hayır sahiplerinin mutlu olduklarını ve yardımlarını artırarak devam ettirdiklerini dile getiren Koç, vatandaşları bu konularda daha duyarlı olmaya çağırdı.

